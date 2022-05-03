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PR Newswire
03.05.2022 | 08:10
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

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London, May 2

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF6.5565 USDIE00BJXRZJ4002 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF4.2412 USDIE00BJXRZ273
02 May 2022

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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.7670 USDIE00BLRPQH31
02 May 2022

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RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF2.0076 USDIE00BLRPQJ54

02 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.2816 USDIE00BLRPRR04

02 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.5165 USDIE00BLRPRQ96

02 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.3993 USDIE000HJV1VH3

02 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.4091 USDIE000QRNAC66

02 May 2022
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