ams Osram hat im 1. Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 1.246 Mio. Euro erzielt, das ist um 3 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Das EBIT ging um 12 Prozent zurück auf 126 Mio. Euro, die EBIT-Marge liegt bei 10,1 Prozent. "Die Ungleichgewichte in den Lieferketten und auf den Endmärkten haben nach wie vor wesentlichen Einfluss, dennoch erzielten unsere Geschäftsbereiche Automotive sowie Industrial & Medical sehr erfreuliche Ergebnisse. Unser Consumer-Geschäft leistete zugleich einen starken Beitrag, der unsere Erwartungen voll erfüllte", erklärt CEO Alexander Everke. Das bereinigte Gruppen-Nettoergebnis lag im 1. Quartal bei 102 Mio. Euro gegenüber 74 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Für das 2. Quartal 2022 erwartet ams Osram ...

