FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Singapur bleibt die Börse wegen Hari Raya Puasa (Fest des Fastenbrechens) geschlossen. In Japan findet wegen des Tags der Verfassung kein Handel statt. Dort wird erst am Freitag wieder geandelt. In China findet wegen zusätzlicher Feiertage zum Tag der Arbeit und wegen des Tags der Jugend erst am Donnerstag wieder Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienstag zum ersten Mal seit November 2010 den offiziellen Leitzins angehoben, um die höchste Inflation seit 20 Jahren einzudämmen. Der offizielle Leitzins wurde von einem Rekordtief von 0,10 Prozent auf 0,35 Prozent angehoben. Der Schritt fiel stärker aus als von vielen Ökonomen erwartet, wobei die RBA signalisierte, dass in den kommenden Monaten mit weiteren Erhöhungen zu rechnen sei. "Der Board ist entschlossen, das Notwendige zu tun, um sicherzustellen, dass die Inflation in Australien im Laufe der Zeit auf das Zielniveau zurückkehrt. Dies wird eine weitere Anhebung der Zinssätze in der kommenden Zeit erfordern", sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe. Die australischen Verbraucherpreise waren im ersten Quartal im Jahresvergleich um 5,1 Prozent, die Kerninflation um 3,7 Prozent gestiegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.163,50 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.116,00 +0,3% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 21.112,94 +0,1% Kospi 2.686,28 -0,0% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.325,40 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Feiertage in Japan, Festlandschina und in Singapur tragen zu relativer Ruhe an den Börsen bei. In Japan wird erst am Freitag wieder gehandelt, in Schanghai am Donnerstag. Daneben sorgt laut Teilnehmern die am Mittwoch bevorstehende Zinsentscheidung in den USA für Zurückhaltung. Gute US-Vorgaben stützen aber. In Australien bremst eine etwas höher alserwartet ausgefallene Zinserhöhung etwas. In Seoul bremst, dass die Verbraucherpreise im April einiges stärker gestiegen sind als ohnehin schon erwartet und so stark wie zuletzt vor 13 Jahren. Damit dürfte die südkoeranische Notenbank auf dem Bremspedal bleiben. Unter den Einzelwerten verbilligen sich Zijin Mining in Hongkong um 3,6 Prozent. Das Unternehmen hat angekündigt, Vermögenswerte von DunAn Group für umgerechnet gut 1 Milliarde Dollar zu kaufen, darunter eine Lithium-Mine in Tibet. Bei Bank of China werden Quartalszahlen mit einem Plus von 4,8 Prozent honoriert.

US-NACHBÖRSE

Die Halbleiteraktie NXP legte auf Nasdaq.com um gut 1 Prozent zu, nachdem Umsatz und Gewinn im Quartal besser ausgefallen waren als erwartet. Für Clorox ging es um knapp 2 Prozent nach unten. Der Haushaltsproduktehersteller übertraf zwar mit den Quartalszahlen die Konsensschätzungen, senkte aber wegen steigender Kosten die Gewinnprognose. Der Düngemittelhersteller Mosaic (-3%) profitierte zwar von wegen des Kriegs in der Ukraine stark gestiegenen Preisen seiner Produkte, verfehlte aber mit dem Umsatzplus von 71 Prozent die Erwartung des Marktes. Chegg stürzten um 32 Prozent ab. Der Betreiber von Lernplattformen hatte seinen Umsatzausblick gesenkt und dies mit Problemen bei der Auflegung von Programmen begründet, aber auch der Konjunktur und der Inflation. Das besser als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis ging darüber unter. Harmonic machten einen Satz um fast 9 Prozent nach oben. Das Technikunternehmen konnte seinen Quartalsverlust eingrenzen. Zudem hob Harmonic die Prognose für das Gesamtjahr an. MGM Resorts International (+1,4%) übertraf die Erwartungen für das Berichtsquartal, wenngleich der Kasinobetreiber noch rote Zahlen schrieb. MGM hatte außerdem mitgeteilt, 607 Millionen Dollar für die schwedische LeoVegas bieten zu wollen, um sein Onlinegeschäft auszubauen. Ebenfalls nach übertroffenen Erwartungen, aber auch nach einem angehobenen Ausblick, ging es für das Papier des Chemieunternehmens Chemours um 7,3 Prozent nach oben. Arista Networks legten nach dem Quartalsbericht um 2,3 Prozent zu, die Aktie des Erdgas-Pipelinebetreibers Williams um 1,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.061,50 +0,3% 84,29 -9,0% S&P-500 4.155,38 +0,6% 23,45 -12,8% Nasdaq-Comp. 12.536,02 +1,6% 201,38 -19,9% Nasdaq-100 13.075,85 +1,7% 221,04 -19,9% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,11 Mrd 1,38 Mrd Gewinner 1.428 685 Verlierer 1.898 2.666 unverändert 188 112

Fester - Nach den kräftigen Verlusten zum Vorwochenausklang kam es zu einer Gegenbewegung, die insbesondere bei Technikaktien kräftig ausfiel. Der Handel verlief dabei sehr volatil, was als Beleg der herrschenden Nervosität gewertet wurde - zumal vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. Unter den Einzelwerten verloren Berkshire Hathaway 1,4 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft einen Gewinnrückgang gemeldet hatte. Apple (+0,2%) hinkten hinterher. Die EU-Kommission wirft dem Technologiekonzern vor, seine dominante Marktposition für mobile Geldbörsen auszunutzen. Im Übernahmewettbewerb um Spirit Airlines behielt der ursprüngliche Bieter Frontier die Oberhand. Spirit wies das Angebot von Jetblue Airways zurück obwohl es höher dotiert war und zieht einen Zusammenschluss mit Frontier vor. Spirit Airlines verloren 9,4 Prozent, Jetblue stiegen um 2,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,72 +0,8 2,71 199,3 5 Jahre 3,01 +5,5 2,96 175,1 7 Jahre 3,04 +5,6 2,98 159,6 10 Jahre 2,99 +5,5 2,93 147,7 30 Jahre 3,04 +4,2 3,00 114,3

Die Rentenrenditen stiegen mit der Aussicht auf steigende Leitzinsen. Bereits am Mittwoch dürfte die US-Notenbank zum zweiten Mal aktiv werden, wobei sogar ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte erwartet wird. Die Zehnjahresrendite bei Staatsanleihen übersprang phasenweise erstmals seit 2018 die Marke von 3 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:00 % YTD EUR/USD 1,0506 -0,0% 1,0506 1,0554 -7,6% EUR/JPY 136,69 -0,1% 136,84 137,44 +4,4% EUR/GBP 0,8395 -0,2% 0,8412 0,8397 -0,1% GBP/USD 1,2513 +0,2% 1,2489 1,2562 -7,5% USD/JPY 130,11 -0,1% 130,22 130,30 +13,0% USD/KRW 1.266,84 -0,1% 1.267,80 1.265,28 +6,6% USD/CNY 6,6085 0% 6,6085 6,6085 +4,0% USD/CNH 6,6925 +0,2% 6,6761 6,6737 +5,3% USD/HKD 7,8481 +0,0% 7,8479 7,8477 +0,7% AUD/USD 0,7109 +0,8% 0,7053 0,7059 -2,1% NZD/USD 0,6433 +0,0% 0,6432 0,6440 -5,8% Bitcoin BTC/USD 38.515,49 -0,3% 38.628,88 38.928,39 -16,7%

Der Dollar legte nach den Gewinnmitnahmen am Freitag zu Wochenbeginn wieder deutlich zu. Für den Dollar-Index ging es 0,6 Prozent nach oben. Darin spiegele sich vor allem der falkenhafte Kurs der US-Notenbank wider, die am Mittwoch erneut die Zinsen erhöhen dürfte, hieß es von der Unicredit. Im asiatischen Handel am Dienstag reagiert der Austral-Dollar mit Gewinnen auf die Zinserhöhung der australischen Notenbank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,94 105,17 -0,2% -0,23 +43,0% Brent/ICE 107,37 107,58 -0,2% -0,21 +41,8%

Die Erdölpreise erholten sich von den Tagestiefs und stiegen. Ein Embargo gegen russisches Öl durch die EU nahm Konturen an. Trotz eines knappen Angebotes mit einer sinkenden Förderung in Russland werde das Erdölkartell Opec die Produktion nicht erhöhen, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.860,80 1.863,05 -0,1% -2,25 +1,7% Silber (Spot) 22,63 22,65 -0,1% -0,02 -2,9% Platin (Spot) 941,00 938,85 +0,2% +2,15 -3,0% Kupfer-Future 4,32 4,26 +1,5% +0,06 -3,0%

Die Spekulation auf steigende Leitzinsen setzte den Goldpreis (-1,8%) unter Druck - auch der feste Dollar und gestiegene Marktzinsen drückten. Das Edelmetall verbuchte den höchsten Tagesverlust seit rund zwei Monaten.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

UKRAINE-BLOG

- 20 Zivilisten haben nach ukrainischen Angaben am Montagabend das belagerte Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol verlassen.

- Der britische Premierminister Boris Johnson will am Dienstag in einer Videoansprache vor dem ukrainischen Parlament weitere 300 Millionen Pfund (358 Millionen Euro) Militärhilfe für die Ukraine verkünden. Wie sein Büro mitteilte, soll das jüngste Unterstützungspaket Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung, ein Radarsystem zur Abwehr von Artillerie, Störgeräte für GPS und Nachtsichtgeräte umfassen.

- Bei einem neuen russischen Angriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa ist nach Angaben der Behörden ein Jugendlicher getötet worden. Odessa war in den vergangenen Wochen schon mehrmals angegriffen worden. Der russische Generalmajor Rustam Minnekajew hatte jüngst angekündigt, Ziel der nun eingetretenen "zweiten Phase" des Militäreinsatzes in der Ukraine sei die Eroberung des Donbass und des Südens des Landes.

SÜDKOREA

Die südkoreanischen Verbraucherpreise sind im April zum Vormonat um 0,7 (Prognose: 0,4) Prozent gestiegen und zum Vorjahr um 4,8 (4,4) Prozent.

MOSAIC

Der Düngemittel- und Futtermittelhersteller sieht Anzeichen für "anhaltend angespannte Märkte" bei Phosphat und Kali. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine treibe die Preise für einige Agrarrohstoffe weiter in die Höhe, wobei sich der Konflikt angesichts der weltweit geringen Lagerbestände auch auf die Düngemittelversorgung auswirke. Mosaic verdiente im ersten Quartal 1,18 Milliarden Dollar, verglichen mit 157 Millionen im Vorjahreszeitraum, der Umsatz schoss um 71 Prozent nach oben.

QANTAS

will mit den am Vortag bei Airbus bestellten Flugzeugen auch Nonstop-Flüge zwischen australischen Städten und Zielen in den USA und Großbritannien anbieten, die derzeit eine Zwischenlandung erfordern.

STELLANTIS

baut zwei Werke in Kanada aus und investiert umgerechnet 2,65 Milliarden Euro als Teil seiner langfristigen Elektrifizierungsstrategie.

