Andritz erhielt von Manifattura Fontana, einem Teil der Sioen-Gruppe, den Auftrag zur Lieferung einer Nadelvlieslinie zur Produktion von Geotextilien für den Standort in Romano d'Ezzelino, Italien. Die Inbetriebnahme der Linie ist im vierten Quartal 2022 vorgesehen. Dies ist bereits die zweite Linie, die Andritz innerhalb von nur drei Jahren an Manifattura Fontana liefert. Manifattura Fontana ist einer der am schnellst wachsenden Produzenten von Geotextilien Europas. Mit der neuen Linie wird Manifattura Fontana einer der wenigen Marktteilnehmer weltweit sein, der Rollenware mit wasserdichtem Schutz liefert.

