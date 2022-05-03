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WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111 Ticker-Symbol: BAS 
Xetra
03.05.22
09:59 Uhr
47,635 Euro
+0,200
+0,42 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
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STOXX Europe 50
DAX International 100
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BASF SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BASF SE 5-Tage-Chart
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47,79047,79510:14
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ADIDAS AG194,68+0,26 %
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