BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1340 (1290) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 830 (815) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 9300 (9100) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT PETROFAC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 210 (250) PENCECREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 820 (670) DKK - 'NEUTRAL'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR THALES AUF 121,5 (114,0) EUR - 'HALTEN'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR VINCI AUF 110 (119) EUR - 'KAUFEN'HSBC HEBT M&G AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 260 (220) PENCEHSBC HEBT ST JAMES'S PLACE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1600 (1650) PENCEJEFFERIES HEBT VESTAS AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 177 (148) DKKJPMORGAN HEBT AUCTION TECHNOLOGY GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (N) - ZIEL 1150 (1041)PJPMORGAN SENKT AO WORLD AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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