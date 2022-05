Zwar hat sich die Zinkminenversorgung im Jahr 2021 erholt, aber die Lagerbestände sind immer noch niedrig Zink dient vor allem als Korrosionsschutz für Stahl (Verzinken). Es ist ein wichtiger Stoff in der Bauindustrie, in der Architektur, im Maschinenbau und in der Automobilproduktion. Im vergangenen Jahr stieg die Zinknachfrage um mehr als fünf Prozent an, während das raffinierte Angebot nur um weniger als zwei Prozent nach oben ging. Die Lagerbestände dürften auch weiterhin weltweit begrenzt sein. ...

