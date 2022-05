Preisgekrönter globaler ZOLEO-Satellitenkommunikator jetzt in Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark und Großbritannien erhältlich

TORONTO, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZOLEO Inc., ein branchenführendes Unternehmen für globale Messaging-Lösungen, das die Art und Weise verändert, wie Verbraucher auf Reisen jenseits der Mobilfunkabdeckung in Verbindung bleiben, gab heute die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit auf Europa bekannt. ZOLEO - die erste verbraucherorientierte Messaging-Lösung ihrer Art, die auf Iridium Short Burst Data (SBD), Mobilfunk- und Wi-Fi-Standards basiert, und die einzige Lösung mit fortlaufendem SOS-Alarm - ist jetzt in Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark und Großbritannien erhältlich. Das Unternehmen plant außerdem, seine Präsenz in Europa rasch auszubauen.



ZOLEO richtet sich an alle, die am Rande von Mobilfunknetzen leben oder aus beruflichen Gründen oder in der Freizeit außerhalb des Mobilfunknetzes unterwegs sind, und erweitert die Smartphone-Abdeckung der Nutzer weltweit. Das kompakte ZOLEO-Gerät verbindet sich über Bluetooth mit einer kostenlosen App auf dem Android- oder Apple-Smartphone/Tablet des Nutzers und leitet Nachrichten nahtlos über das kostengünstigste verfügbare Netz weiter. Wenn die Nutzer außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes unterwegs sind, überträgt ZOLEO die Nachrichten über das Iridium-Satellitennetz, das überall verfügbar ist. Wenn sich die Nutzer innerhalb des Mobilfunknetzes befinden, überträgt ZOLEO die Nachrichten nahtlos über Mobilfunk- oder Wi-Fi-Netze. Persönliche Sicherheitsfunktionen wie Check-in, hyperlokale Wettervorhersagen, Standortfreigabe und weltweiter SOS-Alarm rund um die Uhr bieten zusätzliche Sicherheit, wenn man sich außerhalb des Netzes bewegt. Global Rescue wird den Abonnenten in Europa rund um die Uhr fachkundige Dienste zur Koordinierung der weltweiten Notfallmaßnahmen anbieten.

Die Expansion ist das Ergebnis des beachtlichen Markterfolgs, den ZOLEO seit seiner Markteinführung im Jahr 2020 erzielt hat. Das Gerät wird derzeit in Kanada, den USA, Australien und Neuseeland verkauft. ZOLEO hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die Ernennung zum Product of the Year (2021) durch Outdoor Retailer, und wird von einer beträchtlichen und schnell wachsenden Abonnentenbasis angenommen, die sich, wo immer sie arbeiten oder spielen, hinsichtlich einer wirklich nahtlosen globalen Nachrichtenübermittlung und SOS-Alarmierung auf ZOLEO verlassen.

"Es ist eine unglaublich aufregende Neuigkeit, dass die Verbraucher in Europa nun Zugang zur preisgekrönten globalen ZOLEO-Satellitennachrichtenlösung haben werden, die ihnen Konnektivität, Sicherheit und ein größeres Sicherheitsgefühl bietet, ganz gleich, wo sie sich befinden", so Davide Carpegna, General Manager, ZOLEO EMEA.

ZOLEO-Produkte werden direkt über die ZOLEO-Website in Großbritannien und in Skandinavien sowie über Amazon.co.uk verkauft. Der Vertrieb in Skandinavien wird über CIRDAN, den autorisierten Vertriebspartner des Unternehmens, abgewickelt. CIRDAN, ein etablierter Distributor für Outdoor-Zubehör mit sehr gutem Ruf, vertreibt ZOLEO über sein umfangreiches Netzwerk von Einzelhandelsunternehmen und Händlern.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ZOLEO, durch die wir den Verbrauchern in Skandinavien eine innovative globale Messaging-Lösung anbieten können. Für Smartphone-Nutzer, die sich außerhalb des Mobilfunknetzes bewegen, ist ZOLEO eine bahnbrechende Neuerung. Das kleine, robuste ZOLEO-Gerät kann zusammen mit der kostenlosen ZOLEO-App auf dem Smartphone des Nutzers verwendet werden, um globale Nachrichten, SOS-Warnungen, Check-Ins, Standortmitteilungen und On-Demand-Wettervorhersagen zu einem sehr günstigen Preis anzubieten", erklärte Arne Pedersen, MD, CIRDAN AS.

Das ZOLEO-Gerät wird zunächst online für 269 € in Europa und 209 £ in Großbritannien erhältlich sein. Flexible Monatsabonnements kosten zwischen 20 € und 60 € für einen Tarif mit unbegrenzter Nutzung in Europa und 18 £ bis 58 £ in Großbritannien. Alle ZOLEO-Tarife bieten die Möglichkeit, den Dienst vorübergehend zu unterbrechen, wenn er nicht genutzt wird. Weitere Informationen zu Produkten, Preisen und Details zur Abdeckung finden Sie unter www.zoleo.com.

ZOLEO bietet Zwei-Wege-Nachrichtenfunktionen, die derzeit von anderen Satellitenkommunikationsgeräten nicht angeboten werden, darunter:

Progressive SOS-Alarmierung, die in einem Notfall über die kostenlose ZOLEO-App schrittweise Status-Updates liefert.

Eine spezielle SMS-Nummer und E-Mail-Adresse, die es den Kontakten leicht macht, Sie zu erreichen, anstatt auf eine Nachricht von Ihnen warten zu müssen, bevor sie antworten können.

Ein vertrautes, nicht-technisches Messaging-Erlebnis für Smartphone-Nutzer.

Eine App, die nahtlos zwischen Wi-Fi, Mobilfunk und dem Iridium-Satellitennetz wechselt, sodass Nachrichten auch dann zugestellt werden, wenn der Nutzer gerade nicht mit dem ZOLEO-Gerät verbunden ist, sofern er Wi-Fi- oder Mobilfunkempfang hat.

Lange Nachrichten von 950 Zeichen oder mehr, im Gegensatz zum Limit von 160 Zeichen, die für Text-/SMS-Nachrichten bei anderen Geräten gelten.



"Wir freuen uns über die Ausweitung unserer Reichweite, sodass europäische Nutzer auch jenseits des Mobilfunkempfangs sicher sein können, dass sie im Bedarfsfall dennoch ihre Angehörigen, Kollegen und sogar Notfalldienste erreichen können", so Morris Shawn, President von ZOLEO Inc. und Roadpost Inc.

ZOLEO unterstützt globale Aufforstungsbemühungen in Partnerschaft mit One Tree Planted. Für jede ZOLEO-Aktivierung wird ein Baum gepflanzt.

Über ZOLEO Inc.

Das 2018 gegründete Unternehmen ZOLEO Inc. mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, ist ein Joint Venture zwischen Beam Communication Pty. Ltd. und Roadpost Inc., das Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer, kostengünstiger und verbraucherorientierter globaler Messaging-Lösungen leistet, einschließlich drahtloser Geräte und Apps, die auf Iridium Short Burst Data.

ZOLEO ist eine Marke von ZOLEO Inc. Das Wort Bluetooth und die Bluetooth-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch ZOLEO Inc. erfolgt unter Lizenz. Wi-Fi und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. Andere Markennamen, Produkte, Firmennamen, Marken und Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

