Berlin (ots) -Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), fordert eine internationale Allianz für Energie und Klimaschutz.Hintergrund sind Pläne der Europäischen Union für ein Öl-Embargo gegen Russland. Roth sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio: "Es wäre wenig sinnvoll, wenn das Öl, was nicht mehr in die EU fließt, in andere Staaten der Welt fließt. Und wenn dann die Öl-Preise noch steigen, droht Putin möglicherweise noch mehr einzunehmen."Die EU müsse sich deshalb international vernetzen, betonte der SPD-Politiker: "[Wir] sollten jetzt ganz intensiv auf der internationalen Ebene Bündnisse schmieden - mit Partnern, die genauso wie wir auf Klimaschutz setzen; die auf erneuerbare Energie setzen. Da haben wir in Deutschland und der EU eine ganze Menge beizutragen. Damit wir irgendwann auch weltweit sagen können: das russische Öl, an dem Blut klebt, das ist für uns verzichtbar."Das Interview zum Nachhören: https://ots.de/UfNpG2