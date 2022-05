Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX startete gestern bereits mit Verlusten. Im Laufe des Tages rutschte er zeitweise unter 13.800 Punkte. Am Ende ging er mit 13.939 Zählern aus dem Handel. Marktidee: HelloFresh HelloFresh hatte in der vergangenen Woche Quartalszahlen veröffentlicht und einen neuen Rekord beim Umsatz aufgestellt. Die Aktie legte nach schwachen Monaten zuletzt zu. Gestern sprang der Kurs über die 50-Tage-Linie. Dort entscheidet sich jetzt, ob die jüngste Erholungsrallye weitergeht. Sollte sich der Kurs darüber halten, rücken zunächst zwei Zielzonen auf der Oberseite in den Fokus.