Die Berichtssaison läuft weiter auf Hochtouren. Heute hat das französische Bankhaus BNP Paribas überraschend starke Zahlen geliefert. Auch die Commerzbank-Aktie ist im Aufwind. Die Bewertung könnte für viele Anleger ein Einstiegsgrund sein.Die BNP ist trotz der Verwerfungen infolge des Ukraine-Kriegs mit deutlich mehr Gewinn in das Jahr gestartet. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,1 Milliarden Euro und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Paris ...

