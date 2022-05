Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) -DRUID, die End-to-End-Plattform für den Aufbau von KI-gesteuerten konversationellen Geschäftsanwendungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde erhalten hat. Diese neue 15-Millionen-Dollar-Runde wird dazu verwendet, die internationale Expansion des Unternehmens voranzutreiben, indem aktiv neue Talente eingestellt werden, um das beschleunigte Wachstum in Europa und Nordamerika zu unterstützen. Darüber hinaus wird DRUID seine technologische Führungsposition ausbauen, indem es neue Funktionen zu seinem KI-Angebot hinzufügt und das Versprechen der Benutzerfreundlichkeit ständig weiterentwickelt.Die aktuelle Finanzierungsrunde wurde von Karma Ventures und Hoxton Ventures angeführt. Hinzu kamen GapMinder, das seine Position aus der vorherigen Runde konsolidierte, sowie vier weitere Investoren aus Deutschland, der Schweiz, Polen und Rumänien.Da Mobilität und digitale Möglichkeiten im täglichen Leben der Menschen allgegenwärtig sind, werden ganze Branchen zur digitalen Transformation gedrängt, um die für eine erfolgreiche Zukunft erforderliche Verbraucherorientierung zu gewährleisten. Das neue Geschäftsumfeld, das sich in den letzten zwei Jahren herausgebildet hat, hat zu einer raschen Akzeptanz und einem ständig wachsenden Bedarf an KI-gestützten intelligenten virtuellen Assistenten geführt. Die KI-gesteuerten Geschäftsanwendungen von DRUID ermöglichen es Unternehmen, das Benutzererlebnis für Kunden und Mitarbeiter zu verbessern. Das Unternehmen bietet Unternehmen einzigartige Konversationsfunktionen und ermöglicht intuitive, natürliche und reibungslose digitale Interaktionen."Die neue Finanzierungsrunde wird dazu verwendet, unsere globale Reichweite und unsere ehrgeizigen internationalen Ziele zu stärken. Mit der Vision, jedem Mitarbeiter einen virtuellen Assistenten zur Verfügung zu stellen, ist DRUID ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerten konversationellen Geschäftsanwendungen, die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsagenda unterstützen. Unser Ziel ist es, Unternehmen auf der ganzen Welt zu befähigen, DRUID-Lösungen zu nutzen, um die Kundenbindung zu sichern und die Mitarbeiterbindung für Unternehmen aller Größenordnungen zu erhöhen, indem wir unsere marktvalidierte Plattform nutzen. Wir gehen über die derzeit typischen Einschränkungen von Konversationslösungen hinaus und schaffen eine neue Produktkategorie, die Conversational Business Applications (CBA), die es der KI ermöglicht, komplexe Prozesse erfolgreich zu steuern und Menschen dabei zu helfen, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen", so Liviu Dr\u0103gan, CEO von DRUID.Die jetzige Investition folgt auf ein weiteres Jahr des schnellen Wachstums von DRUID und soll den Weg für zukünftige Fortschritte ebnen. DRUID erreichte Ende Dezember 2021 eine 3,8-fache Wachstumsrate des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) im Vergleich zu 2020 und erzielte bereits Ende Q1 2022 ein 2,8-faches Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die neue Finanzierung wird dazu verwendet, die internationale Expansion und Präsenz des Unternehmens zu beschleunigen und die Vielseitigkeit der Plattform zu erhöhen. Letztes Jahr wurde DRUID im Deloitte 2021 CE Technology Fast 50 Ranking mit dem Growth Star Award ausgezeichnet, da es die schnellste natürliche Wachstumsrate von 6.753 % im Zeitraum 2018-2020 aufweist. Außerdem wurde DRUID im Aragon Research-Bericht 2021 als "Hot Vendor in Conversational AI", laut IDC als "Conversational AI Innovator" und laut Everest Group (Conversational AI - Technology Vendor Landscape with Products PEAK Matrix® Assessment 2021 - Aug 2021) als "Major Contender" im Conversational AI-Markt bezeichnet."DRUID ist unsere erste Investition in Rumänien. UiPath hat die ganze Welt über das große Potenzial des rumänischen Tech-Ökosystems informiert, und wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, mit Liviu Dragan und seinem Team an einem weiteren schnell wachsenden Softwareunternehmen zu arbeiten", so Kristjan Laannemaa, Founding Partner, Karma VC."Bei Hoxton unterstützen wir Unternehmen aus Europa, die global skalieren können. Wir freuen uns über das Wachstum von DRUID in den USA und sind zuversichtlich, dass das Unternehmen mit dieser neuen Finanzierung zum Marktführer für Conversational Business Applications aufsteigen wird", sagte Hussein Kanji, Partner bei Hoxton Ventures.DRUID beabsichtigt, bis Ende 2022 neue Niederlassungen in Frankreich und Deutschland zu eröffnen und seine bestehende Präsenz in Großbritannien und den USA zu konsolidieren. Auch das Humankapital ist ein entscheidender Aspekt bei der Verwirklichung der erforderlichen Expansion. Daher will das Unternehmen in diesem Jahr der Personalbeschaffung strategische Priorität einräumen und sein weltweites Team um 60 % aufstocken. Ab 2019 war DRUID das erste Unternehmen, das RPA-Robotern eine Stimme verlieh, indem es durch seine globale Allianz mit UiPath, dem Marktführer im Bereich der robotergestützten Geschäftsprozessautomatisierung, der weltweit ersten Hyper-Automatisierungsplattform Konversationsfähigkeiten hinzufügte. Um diesen Weg weiterzuentwickeln, wird DRUID weiterhin mit führenden RPA-Technologieanbietern zusammenarbeiten. Strategische Verbindungen und ein globales Netzwerk von mehr als 130 Partnern ermöglichen die schnelle Anwendung der DRUID-Technologie in jedem Land. Als partnerorientiertes Unternehmen hat sich DRUID zum Ziel gesetzt, seine Partner zu stärken und bis 2024 die Marke von 1.000 betreuten Kunden weltweit zu erreichen.Informationen zu DRUIDDRUID ist eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung von KI-gesteuerten, konversationellen Geschäftsanwendungen, die auf intuitive Weise die Produktivität der Mitarbeiter und das gesamte Kundenerlebnis verbessern. Intelligente virtuelle Assistenten von DRUID ermöglichen schnelle, personalisierte, kanalübergreifende und hochautomatisierte Interaktionen und sprechen dabei die Sprache jedes Unternehmens durch offene Integrationen mit allen bestehenden Unternehmenssystemen und RPA-Technologien. DRUID wurde 2018 gegründet und arbeitet aktiv an seiner Vision, jedem Mitarbeiter einen intelligenten virtuellen Assistenten zur Verfügung zu stellen, indem es ein umfangreiches 130+ Partner-Netzwerk aufbaut, insbesondere mit UiPath, und 100+ Kunden aus der ganzen Welt betreut.Pressekontakt:Cristina Siscanu; cristina.siscanu@druidai.com; + 40756248501Original-Content von: DRUID, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162902/5211551