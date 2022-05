DJ Terminologie³ - Aus der Praxis, für die Praxis! - Wichtig für Marketing, Corporate Language, TechDok, und, und, und ...

Wien/Düsseldorf/Karlsruhe (pts012/03.05.2022/09:10) - Ist Terminologie für Sie ein Thema, das Sie in absehbarer Zeit anpacken werden? Oder sind Sie bereits bestens bewandert in dem weiten Feld der Terminologie? Wie dem auch sein: Bei Terminologie³, unserer kostenlosen Online-Tagung, finden Sie am 22. und 23.6.2022 Anregungen, Tipps & Tricks und Ideen aus der Praxis.

Terminologie³ - dafür stehen die drei Partnerunternehmen, die zwei Tage lang Terminologie aus allen Perspektiven durchleuchten. Besonderes Highlight sind die vielfältigen Kundenvorträge, die Einblicke in den Terminologiealltag geben und Sie vielleicht auf Ideen bringen .

Daher auch das Motto: Erleben Sie Erfolgsgeschichten namhafter Unternehmen

Lassen Sie sich als von Ideen, Ratschlägen und kreativen Lösungsmöglichkeiten aus der Praxis für Ihre Praxis inspirieren!

Neben Vorträgen unserer internationalen Kundinnen und Kunden, Terminologiefachleuten sowie Branchenexpertinnen und -experten ist die Veranstaltung ideal geeignet als Terminologie-Weiterbildung sowie eine ausgezeichnete Möglichkeit zum Netzwerken mit Terminologie-Interessierten. Ob durch interaktive Teilnahme an den Vorträgen oder an Diskussionsrunden in den Pausen -Sie lernen die richtigen Personen für konstruktiven Austausch kennen.

Die Gastgebenden der Veranstaltung, berns language consulting, Congree und Kaleidoscope, sind bei den Themen Terminologie und Terminologiesysteme federführend. Profitieren Sie von diesem Wissenspool und nehmen Sie kostenlos am 22. und 23.6 bei der führenden Fachkonferenz für Terminologie im Unternehmen teil!

Sowohl der Inhalt als auch der Austausch auf Augenhöhe und die entspannte Atmosphäre machen das Event ideal nicht nur für Terminologieinteressierte aller Erfahrungsstufen, sondern auch für Marketingfachleute, denen etwa eine einheitliche Corporate Language ein Anliegen ist.

Das Programm für Terminologie³ finden Sie hier: https://terminologiehochdrei.com

Die Praktiker*innen hinter Terminologie³

Die drei Unternehmen - berns language consulting, Congree und Kaleidoscope - befassen sich seit Langem mit Terminologie. "Unsere Kompetenzen ergänzen sich perfekt, um alle Aspekte für erfolgreiche Terminologiearbeit behandeln zu können", unterstreichen die drei Geschäftsführer*innen unisono die Motivation, diese Veranstaltung zu initiieren.

Kerstin Berns von berns language consulting: "Wir beraten bei der effizienten Nutzung von Terminologie, Ontologien und Wissensnetzen und haben jede Menge Tipps & Tricks auf Lager, die wir im Event gerne weitergeben."

Stefan Kreckwitz, Congree Language Technologies: "Als Softwarehersteller im Bereich Content-Optimierung bauen wir einerseits auf linguistische Intelligenz und andererseits auf einheitlicher Terminologie auf. Nur so stellen Sie sicher, dass der Content von hoher Qualität, konsistent und markenkonform ist."

Klaus Fleischmann, Kaleidoscope: "Unsere Erfahrung zeigt: Terminologie muss von allen Beteiligten im gesamten Unternehmen gelebt werden. Als Entwickler eines Terminologiemanagement-Systems legen wir deshalb auf kollaborative Workflows viel Wert."

Über die Veranstalter:

berns language consulting

berns language consulting (blc) ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Seit 15 Jahren helfen wir unseren Kund*innen, die beste Sprachtechnologie zu nutzen, die der Markt zu bieten hat. Unser blc-Team besteht aus ausgebildeten Terminolog*innen, Computerlinguist*innen und Sprachprozessexpert*innen. Wir beraten über den effizienten Einsatz von Terminologie, Ontologien und Wissensnetzen, trainieren maschinelle Übersetzungssysteme und führen Terminologie- und Übersetzungsmanagement-Tools ein. https://berns-language-consulting.de

Congree Language Technologies

Als Softwarehersteller im Bereich Autorenunterstützung liefert die Congree Language Technologies GmbH die führenden Technologien zur Formulierung konsistenter Texte, unter Berücksichtigung definierter Stilregeln und einheitlicher Terminologie. Congree unterstützt branchenübergreifend die Content-Optimierung in Unternehmen und Fachabteilungen jeder Größe. Professionelle Autor*innen können durch den Einsatz von Congree schneller und kostengünstiger qualitativ hochwertige, regelkonforme und leicht übersetzbare Texte erstellen. Für den privaten Gebrauch und kleine berufliche Dinge stellt Congree die frei zugängliche Plattform WhatImean bereit. https://congree.com

Kaleidoscope GmbH

Terminologie für alle - diesen Anspruch verwirklicht Kaleidoscope mit Kalcium Quickterm und Kalcium Checkterm. Terminologfachleute behalten dank ausgeklügelter Funktionen die Kontrolle über die Termbank, während auch Erstbenutzer*innen sich sofort zurechtfinden, Terminologie verwenden und überprüfen können. Damit bietet Kaleidoscope Terminologiemanagement und -überprüfung für das gesamte Unternehmen. https://kaleidoscope.at

