Fehlausbruch an mittelfristiger Unterstützung. Die Futures auf den S&P 500 steigen am Dienstag leicht, nachdem es gestern im Intraday-Handel zu einer scharfen Umkehr gekommen war. Am Montag durchbrach der Index die mittelfristige Unterstützung, die durch die Tiefs vom Februar und März definiert wird, und fiel auf den tiefsten Stand seit Mai 2021. Gegen 21 Uhr setzte jedoch eine Erholung ein, die so stark war, ...

