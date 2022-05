DJ Covestro senkt Prognose vornehmlich wegen China-Lockdown

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Senkung seiner Ergebnisprognose hat Covestro vornehmlich auf die Lockdown-Beschränkungen der chinesischen Regierung in Schanghai reagiert, wo der Werkstoffhersteller einen großen Standort hat. Zwar sei es gelungen, die Produktion aufrecht zu erhalten, indem die Belegschaft in einer Bubble gearbeitet habe, sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer im Interview mit Dow Jones Newswires. Doch hätten sich inzwischen auch die Logistikprobleme und die von Lieferanten so erheblich verschärft, dass "der Absatz im zweiten Quartal recht stark sinkt".

Covestro hatte am Montagabend überraschend den Zielkorridor für den operativen Gewinn um 500 Millionen Euro gesenkt. Der Hersteller von Kunststoffen und Beschichtungen rechnet nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2 bis 2,5 Milliarden Euro statt wie zuvor 2,5 bis 3 Milliarden Euro. Hauptfaktor dafür sei die Situation in China, so Toepfer. Daneben geht Covestro von einer Eintrübung der weltweiten Konjunktur aus und rechnet nicht mehr mit 4 Prozent sondern 3 Prozent weltweitem BIP-Wachstum für 2022.

In den ersten drei Monaten profitierte Covestro von der anhaltend starken Nachfragedynamik. "Wir waren erneut vollständig ausverkauft", sagte Toepfer. Belastend wirkten jedoch die um 820 Millionen Euro gestiegen Preise für Rohstoffe und Energie. Zu 90 Prozent sei es gelungen, diese Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Der Finanzchef glaubt allerdings, dass es in den nächsten Monaten nicht mehr im bisherigen Ausmaß möglich sein wird, die Kosten weiterzureichen: "Wir gehen schon davon aus, dass es zu einem Druck auf die Marge kommen wird."

Toepfer korrigierte auch die Erwartungen an die Energiekosten nach oben. War er im März noch davon ausgegangen, dass die Ausgaben für Strom und Gas in diesem Jahr um rund 500 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro steigen werden, sieht er die Energierechnung jetzt eher zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro.

Weiter vorantreiben wird Covestro sein 500 Millionen Euro schweres Aktienrückkaufprogramm, wie Toepfer sagte. Nachdem die erste Tranche über 75 Millionen Euro am 6. April abgeschlossen worden sei, könnte die nächste Tranche in Kürze folgen. Das Kursniveau sei aktuell attraktiv. Die Covestro-Aktie wurde im frühen Handel in Frankfurt mit einem Abschlag von 4,2 Prozent bei 39,69 Euro gehandelt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2022 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.