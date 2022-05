Auch die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) muss sich in Zeiten der Inflation beweisen. Bislang gelingt das ganz gut, schließlich konnte die Aktie seit Jahresanfang gut 10 % zulegen. Das wiederum zeigt, dass die Investoren auf die grundsätzliche Qualität setzen, die von dieser Aktie ausgeht. Fangen wir am besten direkt thematisch an: Ja, Nintendo kann eine gewisse Pricing-Power besitzen. Insbesondere was die eigene, starke Marke angeht, ist das möglich. Kassenschlager wie Super Mario, The Legend of Zelda ...

Den vollständigen Artikel lesen ...