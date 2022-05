Unterföhring (ots) -"The Winner takes it all" freut sich Lena Meyer-Landrut und ist vor dem großen Finale von "The Voice Kids" am Freitag (20.15 Uhr live in SAT.1) in Berlin bereits in Sieger-Laune. Sie sagt: "Zum Jubiläum hole ich mir den Sieg. Mit Jemima und Emil habe ich dieses Jahr zwei ganz besondere Talente im Team: Emil ist Musik und singt mit seinem ganzen Körper. Jemima hat unglaublich viel Potential und weiß in jeder Stimmlage zu überzeugen." Doch auch das TeamWincent erhebt in der 10. Staffel Anspruch auf die Siegerkrone.Wincent Weiss: "Dieses Jahr hat mein Team große Chancen zu gewinnen. Benjamin N. und Marvin sehen nicht nur super aus, sondern sind auch top vorbereitet und haben beide wahnsinnig besondere Stimmen."Alvaro Soler: "TeamAlvaro setzt im Finale ganz auf Emotionen und holt sich den Titel. Solveig und Benjamin G. werden die Zuschauer:innen mit ihrem Gefühl berühren und überzeugen."Michi und Smudo von Fantastischen Vier haben dieses Jahr sogar eine dreifache Chance auf den Sieg. Neben Nadia und Vivien gehört auch Georgia aus dem TeamFanta zu den Finalist:innen. Sie hat das Online-Voting auf thevoicekids.de gewonnen und zieht mit dem Community-Ticket direkt in das Finale ein.Jubiläumsfinale: Wer ist die beste junge Stimme von "The Voice Kids" 2022?Welches Talent berührt mit seiner Stimme am meisten? Wer gibt mit seinem Solo-Song so richtig Gas? Und wer sticht bei der Team-Performance mit dem eigenen Coach besonders heraus? Im Finale sind die Zuschauer:innen am Buzzer: Sie entscheiden, welches Talent den VoiceKids-Thron erklimmt. Für wen greifen die Fans zum Telefonhörer oder voten online auf thevoicekids.de?Das sind die Showacts 2022: Piero Lombardi und Egon WerlerHochkarätige Unterstützung für die Finalist:innen: Sänger Pietro Lombardi singt gemeinsam beim großen Opening mit den Kids ein Medley seiner Hits "Phänomenal" und "Ich lass dich nicht los". Ein weiteres Highlight liefert Egon Werler (16): Der "The Voice Kids"-Sieger 2021 stellt seine eigene Single "Genug geschwiegen" vor. Lena Meyer-Landrut überrascht das Publikum mit einem besonderen Auftritt.Das sind die 9 Finalist:innen:TeamFanta: Nadia (11, Göttingen), Vivien (15, A-Klagenfurt) und Georgia (11, Bremerhaven)TeamLena: Jemima (15, Wermelskirchen) und Emil (14, A-Wien)TeamAlvaro: Solveig (13, A-Hard/Voralberg) und Benjamin G. (15, A-Halbturn)TeamWincent: Marvin (15, Kiedrich), Benjamin N. (15, Frankfurt)Hinweis: Ein Interview mit Pietro Lombardi zu "The Voice Kids" und ausführliche Infos zu den Finalist:innen finden Sie auf der Presselounge unter: http://presse.sat1.de/TVK2022"The Voice Kids" Staffel 10, das Finale - Freitag, 20.15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Julia BauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1184email: julia.bauer@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: Laura.Stephan@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5211677