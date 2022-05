Berlin (ots/PRNewswire) -EPAM Deutschland ist Top-Arbeitgeber für Technologie-ExpertenEPAM Systems zählt zu den TOP-Arbeitgebern für IT- und Technologie-Experten in Deutschland. Der global führende Dienstleister für digitale Transformation und Produktentwicklung wurde jetzt von der Arbeitgeber-Bewertungsseite kununu mit dem "Top 2022 Company Award" ausgezeichnet. Die jährliche Auszeichnung würdigt die am besten bewerteten Unternehmen auf der Plattform anhand verschiedener Kriterien, wobei nur die besten 5 Prozent ausgezeichnet werden.Erfahren Sie mehr über Karrieremöglichkeiten bei EPAM (https://epam.de/careers?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=germany&utm_term=kununu)"Wir freuen uns sehr, dass wir von kununu für unsere mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ausgezeichnet wurden, die auf lebenslangem Lernen basiert", sagt Peter Kürpick, SVP, CTO Enterprise Platforms und Geschäftsführer von EPAM Deutschland. "EPAM bietet einzigartige Karrieremöglichkeiten für moderne IT-, Software-, Engineering-, Design- und Consulting-Technologen, die an der Spitze der technischen Entwicklungen wachsen und sich weiterentwickeln wollen, während sie Kunden aus einer Vielzahl von Branchen dabei helfen, ihre komplexen Geschäftsprobleme durch Digitalisierung zu lösen."Mitarbeiterbewertungen, Rezensionen, Gehälter und die Unternehmenskultur geben den Ausschlag für die Vergabe des "kununu Top Company Award" an Unternehmen mit Top-Bewertungen auf der Plattform. Die Auszeichnung gibt Stellensuchenden einen authentischen Einblick in die Unternehmen und hilft Unternehmen, zu verstehen, wie sie in verschiedenen Kategorien der Arbeitswelt abschneiden. Seit 2018 bewerten die Mitarbeiter die EPAM Systems GmbH mit durchschnittlich 4,2 Punkten, wobei die Top-Bewertungen auf die Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten entfallen, was die Investition von EPAM in marktorientierte Lern- und Wissensprogramme unterstreicht."Der kununu Top Company Award wird an Arbeitgeber mit besonders guten Bewertungen auf kununu verliehen. Da nur etwa 5% der Unternehmen auf kununu die Qualifikationskriterien erfüllen, handelt es sich um einen sehr ausgewählten Kreis", sagt Chesran Glidden, Head of B2B bei kununu. "Er spiegelt nicht nur die Anerkennung und Wertschätzung durch die aktuellen Mitarbeiter wider, sondern ist auch ein starkes Signal an zukünftige Talente, die auf der Suche nach der richtigen Stelle sind."Im vergangenen Jahr hat EPAM eine neue Niederlassung in Berlin eröffnet, um Kunden in den Bereichen Cloud, Data und digitale Modernisierung in verschiedenen Branchen wie Automotive, Finanzdienstleistungen und Business Information Services zu unterstützen. Die neue Niederlassung erweitert die Präsenz von EPAM in Deutschland und schafft neue Arbeitsplätze für qualifizierte IT-Fachkräfte, zusätzlich zu den über 1.000 Mitarbeitern, die derzeit in den Niederlassungen in der Schweiz und in Deutschland beschäftigt sind.Erfahren Sie hier (https://epam.de/careers?utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=germany&utm_term=kununu) mehr über Karrieremöglichkeiten bei EPAM.Besuchen Sie EPAMs kununu-Profil hier: www.kununu.com/de/epamsystemsÜber EPAM Systems Seit 1993 hat EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) seine langjährige Erfahrung im Software-Engineering genutzt, um sich zum weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation zu entwickeln. EPAM hat eine herausragende Marktposition in den Bereichen digitale und physische Produktentwicklung sowie Plattform-Engineering-Services. Entwicklung ist Teil der DNA von EPAM. Die global aufgestellten, hybriden Teams von EPAM gestalten die Zukunft für Kunden und Communities auf der ganzen Welt auf der Basis innovativer Strategien sowie exzellenter Kompetenz in Beratung, Konzeption und Design. Im Jahr 2021 wurde EPAM in den S&P 500 sowie in die Liste der Forbes Global 2000-Unternehmen aufgenommen.EPAM wurde von Newsweek als "Most Loved Workplace 2021" ausgezeichnet und betreut mit seinen multidisziplinären Teams Kunden in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten. Als anerkannter Marktführer ist EPAM unter den Top 15 der Fortune-1000-Unternehmen im Bereich Informationstechnologie gelistet und wurde in den letzten drei Jahren in Folge als bestes IT-Dienstleistungsunternehmen in die Fortune-Liste der 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen aufgenommen. EPAM wird außerdem seit drei Jahren in Folge von Ad Age unter die Top 25 der weltgrößten Agenturen gezählt und das Consulting Magazine hat EPAM Continuum in die Top 20-Liste der schnellstwachsenden Unternehmen aufgenommen.Erfahren Sie mehr unter www.epam.com und folgen Sie EPAM auf Twitter (https://twitter.com/EPAMSYSTEMS) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/epam-systems/).Über kununu kununu ist Europas führende Plattform für Arbeitgeberbewertungen und Informationen zu Gehalt und Unternehmenskultur. Was vor mehr als zehn Jahren als Startup in Wien begann, hat sich mittlerweile zu einer der wichtigsten Informationsplattformen für Jobsuchende entwickelt. Mit mehr als 4,9 Millionen Bewertungen für über eine Million Unternehmen machen wir die Arbeitswelt transparenter und damit fairer.Erfahren Sie mehr unter https://www.kununu.com/de/epamsystems.