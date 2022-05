Foto: ShutterstockDie Deutsche Post hat im ersten Quartal an das Rekordjahr 2021 angeknüpft. Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen halte an, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zwar seien die Paketmengen angesichts des sich normalisierenden Online-Handels etwas geringer ausgefallen. Das habe der Konzern aber durch das globale Logistikgeschäft überkompensiert.Bis Ende März erzielte die Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...