Auch eine Analysten-Abstufung kann die Aktie von Rheinmetall nicht ausbremsen. Die Investmentbank Oddo BHF hatte das Papier am Montag von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Die Aktie von Rheinmetall rutschte am Montag danach zunächst deutlich ins Minus. Anleger nutzen den Rücksetzer aber erneut zum Kauf.Am heutigen Dienstagvormittag notiert die Rheinmetall-Aktie 2,3 Prozent im Plus bei 216,40 Euro. Trotz der Abstufung sieht Oddo aber noch Restpotenzial. Das Kursziel wurde von 109 auf 237 Euro ...

