München (ots) -Die Biene Maja ermutigt Eltern und Kinder anlässlich des Weltbienentages, dem 20. Mai, auf Entdeckungstour zu gehen und mehr über Bienen und andere Krabbler zu lernen. Im Rahmen der Umweltbildungsinitiative Projekt Klatschmohnwiese der Kultbiene finden Familien kindgerechten Zugang zum Thema Artenschutz und können aktiv werden. So steht auf der Projektwebseite www.diebienemaja-bienenschutz.de unter anderem ein interaktives Quiz bereit, mit der die ganze Familie die Welt der Sechsbeiner erforschen kann. Das macht Spaß und bereitet auf den NABU-Insektensommer 2022 vor.Der NABU-Insektensommer findet vom 3. bis 12. Juni und 5. bis 14. August statt. In diesen beiden Wochen zählen und dokumentieren Kinder und Erwachsene eine Stunde alle Krabbler, die sie in ihrem Garten oder auf dem Balkon entdecken können. Allein, mit Familie und Freunden oder im Rahmen einer vom NABU organisierten Exkursion unterstützen Teilnehmende die Wissenschaft und leisten damit eine gute Tat.Das Projekt Klatschmohnwiese unterstützt den NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.), indem Maja und ihre Freunde wie die Wildbiene Wanda und die Hummel Elvis als Botschafter für die echten Insekten fungieren. Die Bienen-Crew motiviert zur Teilnahme und zeigt Familien auf www.diebienemaja-bienenschutz.de wo, wann und wie sie sich am besten auf den Insektensommer vorbereiten können:- Bei einem interaktiven Quiz können Familien neben bienenstarkem Wissen über die verschiedensten Insektenarten von Mai bis Juli auch summtastische Preise abstauben - egal wie viele Fragen richtig oder falsch sind.- Die Biene Maja stellt kindgerechte Informationen, Tipps und Tricks wie Bastelanleitungen und Pflanzideen für Familien bereit, mit denen die kleinen Krabbler auch in Zukunft noch zwischen Blumen und Bäumen umher summen und brummen.- Mithilfe des Insektentrainers ist die Bestimmung der Insektenart kinderleicht. Kinder und Erwachsene können sich einfach durch das Online-Lerntool klicken und erfahren dann, welches Insekt sie vor der Nase haben.Weitere Informationen zu allen Aktivitäten im Rahmen des Projekts Klatschmohnwiese finden Sie unter: www.diebienemaja-bienenschutz.deStudio 100 Media & Projekt KlatschmohnwieseStudio 100 Media GmbH ist ein international tätiges Produktions- und Vertriebsunternehmen für qualitativ hochwertige Kinder- und Familienunterhaltung, zu dessen bekanntesten Marken "Die Biene Maja", "Mia and me" oder "100% Wolf" zählen. Seit 2018 setzen sich das Unternehmen und seine weltweit beliebte Marke "Die Biene Maja" mit der Umweltbildungsinitiative "Projekt Klatschmohnwiese" für deren wilde Artgenossen ein und animieren Kinder und Familien zum Insektenschutz und zu nachhaltigem Handeln. Dabei kooperiert das "Projekt Klatschmohnwiese" mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) und es beteiligen sich immer mehr Partner durch vielfältige Unterstützung, wie zum Beispiel die Privatmolkerei Bauer, Ravensburger, Blue Ocean Entertainment, XOX Gebäck, Heunec, Radio Teddy, beebetter oder die Spread Group. Gemeinsam kommt man dem Ziel näher, eine Welt zu gestalten, in der Menschen Verantwortung für zukünftige Generationen übernehmen und eine vielfältige Natur für Insekten erhalten. Weitere Informationen: www.diebienemaja-bienenschutz.de; www.studio100group.com