Der Kunststoff-Hersteller Covestro hat am Montagabend seine Quartalszahlen vorgelegt. Die fielen besser aus als von Analysten erwartet. Doch der Ausblick auf das restliche Jahr wird stark durch Corona-Lockdown in China sowie gestiegene Energiepreise belastet. Covestro erwartet nun deutlich weniger Gewinn. Die Aktie verliert zeitweise mehr als fünf Prozent. Steigende Kosten und der anhaltende Corona-Lockdown in China machen Covestro bei den Jahreszielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...