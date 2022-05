Siemens Mobility hat einen Auftrag zur Lieferung von sieben Batterie-betriebenen Zügen des Typs Mireo Plus B an die Midtjyske Jernbaner in Dänemark erhalten. Dies ist der erste Auftrag für Batterie-betriebene Schienenfahrzeuge in Dänemark und Teil eines Pilotprojekts. Im Rahmen dieses Projekts sollen laut der Siemens-Mitteilung alle Dieseltriebzüge im Land ersetzt werden. Der Kunde Midtjyske Jernbaner ...

