Apple-Chef Tim Cook will iPads seit Jahren als Notebook-Alternative positionieren. Bislang ist dem Konzern das nur mäßig gelungen. Fraglich ist indes, ob Apple überhaupt einen echten Ersatz für Macbooks anbieten will. Auch wenn bei Tablets an iPads derzeit noch kein Weg vorbeiführt, da Google Android mitsamt den Apps primär für Smartphones optimiert hat, ist bei den Geräten immer noch Luft nach oben. Denn Apple will diese Gerätekategorie seit Jahren als Alternative zu Notebooks positionieren. Doch so recht gelungen ist dem Konzern das immer noch nicht. Könnte Apple mit dem anstehenden Update auf iPadOS 16 die...

Den vollständigen Artikel lesen ...