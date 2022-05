Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE

Unternehmen: ADVA Optical Networking SE

ISIN: DE0005103006



Anlass der Studie: Q1 2022 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.05.2022

Kursziel: EUR21,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.01.2022 (vorher: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 21,00.



Zusammenfassung:

Die Q1/22-Ergebnisse waren einerseits durch einen sehr starken Umsatz und Auftragseingang und andererseits durch Druck auf die Bruttomarge aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und der Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar gekennzeichnet. Der Umsatz stieg um 18,0 % auf EUR170,5 Mio. (Q1/21: EUR144,5 Mio.) und lag 5,4 % über unserer Prognose von EUR161,8 Mio. Sowohl der Auftragseingang als auch der Auftragsbestand in Q1/22 erreichten Rekordwerte. Der Proforma-Rohertrag sank jedoch um 3,5% auf EUR53,4 Mio. (FBe: EUR51,8 Mio.; Q1/21: EUR55,3 Mio.), was einer Marge von 31,3% entspricht (FBe: 32,0%; Q1/21: 38,3%), während das Proforma-EBIT um 39,3% auf EUR7,8 Mio. zurückging (FBe: EUR8,1 Mio.; Q1/21: EUR12,9 Mio.), was einer Marge von 4,6% entspricht (FBe: 5,0%; Q1/21: 8,9%). Höhere Halbleiterkosten und der Rückgang des durchschnittlichen EURUSD-Kurses auf 1,122 (Q1/21: 1,205) waren die Hauptursachen dafür, dass der Materialkostenanstieg das Umsatzwachstum übertraf. Das Management geht davon aus, dass die Halbleiterknappheit auch in H2/22 anhalten wird, und hat versucht, dem Kostenanstieg durch selektive Preiserhöhungen entgegenzuwirken. Wir rechnen damit, dass dies zu einer gewissen Erholung der Rentabilität in Q3 und Q4 führen wird, so dass das Unternehmen die Guidance für die Proforma-EBIT-Marge für das Gesamtjahr von 6-10% erfüllen kann, die gegenüber der am 24. Februar im Q4/21-Bericht veröffentlichten Guidance unverändert ist. Wir haben unsere Proforma-EBIT-Prognose für ADVA für das Gesamtjahr 2022E um 4,9% auf EUR50,4 Mio. gesenkt (vorher: EUR53,0 Mio.), um die niedriger als von uns prognostizierte Profitabilität in Q1/22 widerzuspiegeln, aber unsere Prognosen für 2023 und die Folgejahre aufgrund höherer Umsatzannahmen angehoben. Basierend auf einer DCF-Bewertung des zukünftigen fusionierten Unternehmens ADVA/ADTRAN erhöhen wir unser Kursziel für die ADVA-Aktie auf EUR21,00. (bisher: EUR20,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 20.00 to EUR 21.00.



Abstract:

Q1/22 results were characterised on the one hand by very strong sales and order intake and on the other by pressure on the gross margin due to supply chain bottlenecks and the depreciation of the Euro against the US Dollar. Sales jumped 18.0% to EUR170.5m (Q1/21: EUR144.5m) and were 5.4% above our forecast of EUR161.8m. Q1/22 order intake and backlog both reached record levels. However proforma gross profit declined 3.5% to EUR53.4m (FBe: EUR51.8m; Q1/21: EUR55.3m) equivalent to a margin of 31.3% (FBe: 32.0%; Q1/21: 38.3%) while proforma EBIT was 39.3% lower at EUR7.8m (FBe: EUR8.1m; Q1/21: EUR12.9m) equivalent to a margin of 4.6% (FBe: 5.0%; Q1/21: 8.9%). Higher semiconductor costs and the decrease in the average EURUSD rate to 1.122 (Q1/21:1.205) were major factors behind cost of goods outstripping sales growth. Management expect semiconductor shortages to persist throughout H2/22 and have moved to counter cost increases by selectively raising prices. We expect this to result in some recovery in profitability in Q3 and Q4 allowing the company to meet full-year proforma EBIT margin guidance of 6-10%, which is unchanged on the Q4/21 report published on 24 February. We have reduced our full-year standalone 2022E proforma EBIT forecast for ADVA by 4.9% to EUR50.4m (previously: EUR53.0m) to reflect lower Q1/22 profitability than forecast but raised our projections for 2023 and subsequent years on the back of higher sales assumptions. Based on a DCF valuation of the future merged ADVA/ADTRAN entity, we raise our price target for the ADVA share to EUR21.00 (previously: EUR20.00). We maintain our Buy recommendation.





Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



