Hamburg/Gütersloh (ots) -Studierende bewerten im aktuellen CHE Hochschulranking, das heute im ZEIT Studienführer 2022/23 sowie in den digitalen Studienorientierungsangeboten von ZEIT ONLINEerscheint, ihre Studienbedingungen. In diesem Jahr wurden Fächer der Ingenieurwissenschaften, der Sprach- und Kulturwissenschaften sowie Psychologie untersucht. Erstmals wurden die Studierenden auch zum Einsatz digitaler Lehre befragt.Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz bieten ihren neuen Studierenden in vielen Fächern zum Studieneinstieg und in den ersten Semestern eine sehr gute Unterstützung. Die Universität Koblenz-Landau bietet aus Sicht ihrer Psychologie-Studierenden hervorragende Betreuung, eine sehr gute Studienorganisation und auch die Prüfungen werden gelobt. An der Universität Trier sind die Psychologiestudierenden ebenfalls zufrieden und loben die allgemeine Studiensituation sowie die IT-Infrastruktur.Das CHE Ranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.Das vollständige CHE Hochschulranking ist ab sofort auch digital unter ranking.zeit.de (https://ranking.zeit.de/che/de/)abrufbar. Die Nutzer können mit zahlreichen interaktiven Suchmöglichkeiten das Ranking - angepasst an ihre individuellen Studienbedürfnisse - nutzen, um die passende Hochschule zu finden.Weitere Spitzengruppenplatzierungen der Hochschulen in der Region im CHE Hochschulranking 2022/23 finden Sie unter www.che.de/che-ranking2022-rheinland-pfalz.pdf.Der ZEIT Studienführer 2022/23 ist ab heute für 9,95 Euro überall im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich.Pressekontakt:Annekatrin StollUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenZEIT VerlagsgruppeTel.: 040 / 32 80 - 3465E-Mail: annekatrin.stoll@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5211884