München (ots) -Strom, Benzin, Gemüse - alles wird teurer. Die Bundesregierung verspricht, die Lasten der höchsten Inflationsrate seit 1981 und des Ukraine-Kriegs abzumildern - aber wie? Im Interview der grüne Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir.Wieder lähmen in China harte Lockdowns ganze Großstädte. Wann können wir die Pandemie hinter uns lassen? Darüber sprechen der US-Immunologe Dr. Anthony Fauci und der Vorsitzende des Weltärztebundes Dr. Frank Ulrich Montgomery.Die EU arbeitet an einem Ölembargo gegen Russland. Wird das Putin beeindrucken? Über diese und andere Fragen diskutieren der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die Parlamentskorrespondentin der "Neuen Züricher Zeitung" Hannah Bethke und der "Spiegel"-Kolumnist und Autor Sascha Lobo.Die Gäste:Cem Özdemir, B'90/Die Grünen (Bundeslandwirtschaftsminister)Dr. Anthony Fauci (Virologe und Berater der US-Regierung)Dr. Frank Ulrich Montgomery (Vorsitzender des Weltärztebundes)Theo Koll (Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios)Hannah Bethke (Journalistin, "Neue Zürcher Zeitung")Sascha Lobo (Kolumnist und Autor)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR