Der Krieg in der Ukraine stellt Politik und Gesellschaft ständig vor neue Herausforderungen. Menschen fliehen nach Deutschland. Viele fühlen sich in der Pflicht zu helfen. Wo fängt Verantwortung an und wie weit geht sie? Mit dem Thema befasst sich die ZDF-Kulturreportage "aspekte: Das Dilemma mit der Verantwortung" am Freitag, 6. Mai 2022, 23.30 Uhr, im ZDF. Sie ist schon ab 21.00 Uhr in der ZDFmediathek zu finden. Durch die Sendung führt erstmals die Journalistin Salwa Houmsi. Sie verstärkt neben Katty Salié und Jo Schück ab sofort das "aspekte"-Moderationsteam.Über das Verhältnis von Kunst und Verantwortung spricht Salwa Houmsi mit der deutschen Rock-Legende Marius Müller-Westernhagen. Der Musiker schlägt in seinen Songs immer wieder kritische Töne an, bezieht Stellung in gesellschaftspolitischen Fragen und stand kürzlich beim "Sound of Peace"-Konzert für die Ukraine vor dem Brandenburger Tor auf der Bühne.Auch in persönlichen Beziehungen ist Verantwortung von Bedeutung. Salwa Houmsi trifft die Schauspielerin Dagmar Manzel, um mit ihr dieses Thema zu erörtern. In Manzels neuem Film "Ein großes Versprechen" geht es um ein alterndes Ehepaar, das Schwierigkeiten hat, mit der Verantwortung füreinander zurechtzukommen.Um das Verhältnis von Macht und Verantwortung dreht sich alles in dem Theaterstück "Bros" des gefeierten italienischen Regisseurs Romeo Castellucci. Am 4. Mai 2022 feiert es seine Deutschlandpremiere bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. "aspekte" stellt es vor.Zu Wort kommen außerdem die Philosophin Ina Schmidt, der Verhaltensökonom Armin Falk und die Politikjournalistin Anna Sauerbrey.