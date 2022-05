HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erste Quartal des Schmierstoffherstellers sei von einer besseren Preisentwicklung, aber auch von höheren operativen Kosten und einem niedrigeren Cash Flow geprägt gewesen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei im langjährigen Vergleich ausgesprochen niedrig./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A3E5D64