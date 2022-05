Der US-Zulieferer Allison Transmission will auf der Messe IFAT in München (30. Mai bis 3. Juni 2022) seine neuen Elektroachsen des Typs eGen Power für den Einsatz in Müll- und Kommunalfahrzeugen präsentieren. Die E-Achse soll den traditionellen Antriebsstrang ersetzen. Laut der Mitteilung des Unternehmens wurde die eGen Power so konzipiert, dass die Achse zwischen die Räder von Lkw passt - es sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...