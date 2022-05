Köln (ots) -Hautnah dran an beliebten TV-Charakteren und coolen Stars: Vom 4. Juni bis zum 25. September schickt SUPER RTL die TOGGO Tour durch Deutschland. Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause können kleine Fans ihre Idole in zehn Städten endlich wieder persönlich treffen und sich bei actionreichen Spielen in den TOGGO Themenwelten austoben - Live-Erlebnisse, die viele Kinder in der entbehrungsreichen Zeit vermisst haben. Mit der Botschaft "Das wird euer Fest" stellt SUPER RTL die Kids deshalb nun ganz in den Mittelpunkt des Events - und bietet ihnen dort außerdem eine abwechslungsreiche Bühnenshow mit Musik-Acts und jeder Menge Aktionen zum Mitmachen. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.Ein echtes Highlight der Tour ist der Woozle Buzzer Run, ein Parcours rund um den genialen Tüftler Woozle Goozle, bei dem die jungen Besucher*innen vollen körperlichen Einsatz zeigen können. Darüber hinaus lädt der Titelheld der Animationsserie "Angelo!" sie zu einem Bungee Run auf eine Luftkissen-Rennbahn ein. Auch Idefix, der berühmte Hund aus dem Asterix-Universum und inzwischen Protagonist einer eigenen TV-Serie bei SUPER RTL, gibt sich die Ehre. Mit ihm können kleine und große Fans vor Ort Selfies machen und den Figuren aus der Serie bei einem originellen Wurfspiel begegnen. Erstmals mit dabei ist der berühmte SpongeBob Schwammkopf, mit dem die Gäste spielerisch das Meer von Plastik befreien.In der Toggolino Spaßwelt kommen auch die ganz Kleinen nicht zu kurz. Für sie gibt es unter anderem eine Hüpfburg und spezielle Bereiche rund um Vorschul-Held*innen wie die PAW Patrol oder Peppa Wutz, die auch persönlich vorbeischauen.Auf der Bühne der Tour führen die bekannten TOGGO Gesichter Simón Albers, Florian Ambrosius, Moritz Bäckerling, Vanessa Civiello, Marc Dumitru und Maria Meinert durch ein rund siebenstündiges Programm. Je nach Stadt präsentieren wechselnde Künstler*innen wie die Sängerin und Schauspielerin Selina Mour, der DSDS-Halbfinalist Daniele Puccia und der Musiker Iggi Kelly ihre Songs, der Influencer Jannik Freestyle zeigt seine Fußballtricks und bringt sie den Kids in der Workshop-Zone gleich selbst bei. Noch mehr Mitmachspaß bietet D!s Dance World mit einer eigenen Choreografie zum TOGGO Song. Abgerundet wird die Show durch ein interaktives Quiz mit Woozle Goozle sowie ein Bühnenspiel, das an das brandneue Wissensmagazin GEOLINO TV angelehnt ist.Die Termine der TOGGO Tour 2022 in der Übersicht:Leipzig: 04. - 05.06.2022, Augustusplatz (im Rahmen des Stadtfestes)Wiesbaden: 10. - 11.06.2022, Warmer Damm (im Rahmen des Wilhelmstraßenfestes)Erfurt: 18. - 19.06.2022, Theaterplatz (im Rahmen des Krämerbrückenfestes)Wilhelmshaven: 02. - 03.07.2022, Wiesbadenbrücke (im Rahmen des Wochenendes an der Jade)Gelsenkirchen: 16. - 17.07.2022, Schloss Berge (im Rahmen des Sommerfestivals Schloss Berge)Saarbrücken: 23. - 24.07.2022, Tbilisser PlatzBremerhaven: 06. - 07.08.2022, Willy-Brandt-PlatzKöln: 27. - 28.08.2022, Neumarkt (im Rahmen des gamescom-Festivals)Konstanz: 10. - 11.09.2022, St. Stephans Platz (im Rahmen des Kinderfestes)Weissenhäuser Strand: 24. - 25.09.2022, FestwiesePressekontakt:SUPER RTL Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 KölnTelefon: +49 221 456-51011E-Mail: kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5211962