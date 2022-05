Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2897 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, der erstmals mehr als 1000 Abonnenten des Podcasts begrüssen darf, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/19 geht es um die neuen High-Watermarks in "Barbeque"-Ära, weiters hat er eine Entscheidung in der S Immo / Immofinanz-Sache gefällt und eine entsprechende Aktienorder erteilt, dazu News zu CA Immo, Andritz und Verbund. Und: Sorry für das Hüsteln. Erwähnt werden:http://www.sportgeschichte.at/sportwochepodcast Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO ...

