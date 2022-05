HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Das Recycling-Unternehmen gehöre zu den strukturellen Gewinnern, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank einer stärker diversifizierten Aufstellung sollte es Befesa gelingen, die Kostenbelastungen zu meistern. Der jüngste Rückgang biete daher eine Einstiegschance./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 11:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

