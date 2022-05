Köln (ots) -Am Mittwoch, den 4. Mai, startet der 150. Hilfstransport der Malteser für die Menschen in der Ukraine und in den Anrainerstaaten.44 Paletten mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial werden von Deutschland aus in die Ukraine versendet. Gespendet wird das medizinische Material vom Gesundheitskonzern Fresenius. Die Hilfslieferung, die mit zwei LKW direkt nach Lviv in der Ukraine gefahren wird, wird von dort aus von den ukrainischen Maltesern an Krankenhäuser verteilt, die derzeit einen hohen Bedarf an Medikamenten und medizinischem Material haben. Unterstützt wird der Transport von der Organisation "action medeor"."In der Region Kharkiv fehlt es in den Krankenhäusern derzeit an Allem, wie zum Beispiel Medikamenten für chronisch Kranke, aber auch Verbrauchsmaterial wie Spritzen und Kanülen. Die Gesundheitseinrichtungen vor allem im Osten des Landes sind völlig überlastet und jede Unterstützung wird dringend benötigt"", sagt Pavlo Titko, Leiter der Malteser Ukraine."Medikamente, Feldbetten für Geflüchtete sowie Lebensmittel - das sind die Dinge, die derzeit in allen Teilen der Ukraine dringend gebraucht werden. Wir haben das große Glück, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Lviv trotz des Krieges noch immer im Einsatz sind und von ihrem Standort aus die Hilfslieferungen auch in die Gegenden bringen können, die zum Teil nur schwer erreichbar sind. Derzeit beliefern die Malteser Ukraine rund 50 Städte und Gemeinden in der Ukraine", sagt Oliver Hochedez, Leiter der Nothilfeabteilung von Malteser International.Achtung Redaktionen:Oliver Hochedez, Leiter der Nothilfeabteilung von Malteser International, undPavlo Titko, Leiter der Malteser Ukraine (deutschsprachig) stehen für Interviews und O-Töne zur Verfügung.Vermittlung: +49 (0)221 98227 181, katharina.kiecol(at)malteser-international.orgDie Malteser sind Mitglied der "Aktion Deutschland Hilft" und rufen dringend zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf:Malteser Hilfsdienst e. V.IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12S.W.I.F.T.: GENODED 1PA7Stichwort: "Ukraine-Hilfe"Oder online: www.malteser.deAktion Deutschland Hilft e. V.:Konto IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30Stichwort: "Nothilfe Ukraine"www.aktion-deutschland-hilft.deMalteser International ist das weltweite Hilfswerk des Souveränen Malteserordens für humanitäre Hilfe. Die Organisation leistet in rund 100 Projekten in 30 Ländern Hilfe für Menschen in Not, unabhängig von deren Religion, Herkunft oder politischer Überzeugung. Die christlichen Werte und die humanitären Prinzipien der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bilden die Grundlage der Arbeit. Weitere Informationen: www.malteser-international.orgPressekontakt:Malteser PressestelleTel. 0221 / 9822-2220 oder -2202presse@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58983/5212032