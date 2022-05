Mainz (ots) -Ukrainekrieg, Klimakrise, hohe Spritpreise: Wir müssen so schnell wie möglich ohne fossile Energien auskommen können. Wie das gelingen kann, zeigt "plan b" am Samstag, 7. Mai 2022, 17.35 Uhr, im ZDF und stellt Menschen und Kommunen vor, die mit Hilfe von Solarenergie, Windkraft und Wasserstofftechnologie die Energiewende vorantreiben. Die Dokumentation "Ohne Öl und Gas. Die Energie von Morgen" von Jelena Altenberg und Christiane Henningsen ist ab Freitag, 6. Mai 2022, 10.00 Uhr, zwei Jahre in der ZDFmediathek zu finden.Raus aus der Abhängigkeit vom Öl - das war schon vor rund 40 Jahren die Vision für die Energieversorgung. Ebenso lange hat sich Prof. Manfred Norbert Fisch für Energieeffizienz eingesetzt. Nun steht der 70-jährige Ingenieur vor seinem Meisterstück: einem Wohnquartier, das auch grünen Wasserstoff produziert. Das Energiekonzept der "Neuen Weststadt" in Esslingen in Baden-Württemberg zählt zu den fortschrittlichsten in Deutschland. Auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs entstehen gerade rund 500 klimaneutrale Wohnungen und ein Hochschulcampus mit Bürohochhaus. Das Herzstück des Quartiers ist ein Wohnblock mit Wasserstofftechnologie - für Prof. Fisch das Öl der Zukunft.Die rund 4.300 Bewohner der dänischen Insel Samsø produzieren schon seit Langem mehr Energie, als sie verbrauchen können. Auf dem Klimagipfel 2021 ist die Insel dafür mit einem Preis der Vereinten Nationen ausgezeichnet worden. Samsøs Energiewunder gelingt vor allem durch die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie sowie Biogas. Aber auch viele kleine Ideen machen die Insel ökologischer und nachhaltiger, wie Strohbrenner, Kuhmilch-Wärmetauscher und eine effiziente Überwachung des Stromverbrauchs. Bis 2030 will Samsø überhaupt keine fossilen Brennstoffe mehr zu nutzen.In Deutschland dagegen werden rund 70 Prozent aller Heizungsanlagen noch immer mit Erdgas oder Öl betrieben. Weil die Rohstoffpreise jetzt rapide ansteigen, orientieren sich immer mehr Hausbesitzer um und bauen zunehmend Wärmepumpen ein. Bei Energieberatern und Fachfirmen stehen die Telefone nicht mehr still.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über\u202fhttps://presseportal.zdf.de/presse/planb"plan b" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/plan-bPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5212083