Atlanta (ots/PRNewswire) -Neue verhaltensbiometrische Lösung bietet mehr Verteidigungsebenen und schafft mehr Identitätsvertrauen für Kunden ohne zusätzliche ReibungLexisNexis® Risk Solutions, ein RELX Unternehmen, hat die Übernahme von BehavioSec®, einem Anbieter fortschrittlicher verhaltensbiometrischer Technologien, bekannt gegeben. BehavioSec wurde 2008 in Schweden gegründet und ist in den USA und der EMEA-Region vertreten. Das Unternehmen bietet eine hochgradig prädiktive verhaltensbiometrische Lösung an, die Verhaltensanalysen für eine kontinuierliche Authentifizierung nutzt, um Identitätsvertrauen aufzubauen und Betrug zu verhindern. Die Lösungen von BehavioSec werden Teil der Business Services Gruppe innerhalb von LexisNexis Risk Solutions und erweitern die auf Geräte und digitale Identität ausgerichteten Angebote, wie z.B. LexisNexis® ThreatMetrix® (https://risk.lexisnexis.com/global/de/products/threatmetrix).Verhaltensbiometrie wird von Branchen wie Finanzdienstleistungen, E-Commerce, Technologie, Versicherungen, Gesundheitswesen, Kommunikations-, Mobilfunk- und Medienunternehmen sowie Regierungsbehörden immer häufiger eingesetzt, um unter anderem Betrug bei der Eröffnung neuer Konten, Kontoübernahmen und Scams zu verhindern. Diese Unternehmen suchen nach einem passiven Mittel, um Vertrauen zu schaffen und gleichzeitig Betrug zu erkennen und Bots oder Malware, typische Nutzungsmuster von Betrügern und Änderungen in legitimen individuellen Nutzungsmustern zu entdecken, um Betrug zu stoppen, bevor er in ihre Umgebung eindringt. Sie wollen dies gleichzeitig erreichen und ein positives Kundenerlebnis an jedem Touchpoint sicherstellen.BehavioSec bietet die Möglichkeit, komplexe mobile Signale von Touchscreens und Sensoren in Regeln und fortschrittliche mobile verhaltensbiometrische Authentifizierungsfunktionen umzuwandeln, die die browserbasierten Lösungen von ThreatMetrix® ergänzen. Durch die Integration der Angebote von BehavioSec in ThreatMetrix profitieren die Kunden auch von kontinuierlicher Authentifizierung, fortschrittlichen maschinellen Lernfunktionen und zusätzlichen Verhaltensdaten für verbesserte Authentifizierungsprozesse.Rick Trainor, CEO von Business Services, sagte: "Verhaltensbiometrie ist ein wertvoller Bestandteil von Strategien zur Betrugsprävention, die die Schutzmaßnahmen stärken um das Netz, das Betrüger aufhält, enger zu knüpfen. BehavioSec wurde vor 14 Jahren von einem Team hochqualifizierter Visionäre gegründet und ist ein Vorreiter im Bereich der verhaltensbiometrischen Lösungen, die sich ständig weiterentwickeln und innovativer sind als alle anderen heute verfügbaren verhaltensbiometrischen Lösungen. Unser gemeinsamer Kundenstamm wird erheblich von einer kombinierten verhaltensbiometrischen Lösung innerhalb von ThreatMetrix profitieren, die den Kunden mehr Schutz bietet, ohne dass es zu zusätzlichen Reibungen kommt."Dr. Neil Costigan, CEO von BehavioSec, fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, die nächste Phase in der Entwicklung der Verhaltensbiometrie an der Seite eines erfolgreichen, innovativen Unternehmens zu erleben, das unsere fortschrittlichen Fähigkeiten weiter ausbauen möchte."Das neue Tool zur Betrugsprävention wird größeren Unternehmen den Zugang zu verhaltensbiometrischen Lösungen ermöglichen, wenn es mit ThreatMetrix® kombiniert wird, und gleichzeitig kleinen bis mittelgroßen Unternehmen dienen, die ein eigenständiges verhaltensbiometrisches Angebot suchen.DBO Partners agierte als exklusiver Finanzberater für BehavioSec.Über BehavioSec BehavioSec ist ein Pionier der Branche und Anbieter fortschrittlicher Technologien für verhaltensbiometrische Verfahren und kontinuierliche Authentifizierung, die heute Millionen von Benutzern und Milliarden von Transaktionen schützen. BehavioSec wird von Global-2000-Unternehmen eingesetzt, um Betrug, Reibung, Bedrohungen und Diebstahl drastisch zu reduzieren. BehavioSec verifiziert und schützt menschliche digitale Identitäten, indem es versteht, wie wir alle auf einzigartige Weise auf ständig wechselnden Geräten tippen und swipen. Ob in der Cloud oder vor Ort eingesetzt, BehavioSec bietet eine bessere Benutzererfahrung, Präzision und Skalierbarkeit, die Unternehmen benötigen, um Kunden zu binden und gleichzeitig schwer zu erfassende Echtzeit-Angriffe abzuwehren, die andere Lösungen nicht erkennen.Über LexisNexis Risk Solutions LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für ein breites Spektrum von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden an. Unser Hauptsitz ist in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.risk.lexisnexis.com (https://risk.lexisnexis.com/global/de) and www.relx.com.Über RELX RELX ist ein globaler Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für professionelle und geschäftliche Kunden. Die Gruppe dient Kunden in mehr als 180 Ländern und hat Niederlassungen in rund 40 Ländern. Sie beschäftigt mehr als 33.000 Mitarbeiter, von denen über 40 % in Nordamerika tätig sind. 