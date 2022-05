DJ DIHK: Unternehmensnetzwerk Klimaschutz startet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit dem Unternehmensnetzwerk Klimaschutz startet nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) ein deutschlandweites Angebot für Unternehmen, die aktiv zum Klimaschutz beitragen möchten. Im Mittelpunkt des Netzwerks der Industrie- und Handelskammern stehe der praxisorientierte Austausch über Erfahrungen, Chancen und Herausforderungen im betrieblichen Klimaschutz, teilte die Kammerorganisation mit. Es solle möglichst vielen Unternehmen Einstieg und Vorankommen beim Klimaschutz erleichtern.

Das Projekt wird den Angaben zufolge im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative mit rund 2,5 Millionen Euro durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Dessen Parlamentarischer Staatssekretär Oliver Krischer (Grüne) nannte den Start des Unternehmensnetzwerks "ein bedeutendes Signal zum richtigen Zeitpunkt". DIHK-Präsident Peter Adrian unterstrich eine steigende betriebswirtschaftliche Bedeutung von Klimaschutz. "Unternehmen aller Branchen und Größen tun gut daran, Klimaschutz in der eigenen Wertschöpfung zu berücksichtigen." Viele Unternehmen fragten sich aber gleichzeitig, wie sie die steigenden Klimaschutzanforderungen erfüllen könnten.

Dazu bündelt das Netzwerk den Angaben zufolge auf seiner Webplattform Informationen und Angebote zum betrieblichen Klimaschutz. Vorgesehen seien zudem ein Klimacheck für kleine und mittlere Unternehmen und die Einbindung eines Tools zur Berechnung der eigenen CO2-Bilanz. Auch Weiterbildungen der Kammern, wie die Qualifizierung zu Energie-Scouts für Azubis, gehörten dazu. "Wir bauen das Angebot in den kommenden Monaten Schritt für Schritt aus", kündigte Projektleiter Jakob Flechtner an. In dem Netzwerk hätten sich bereits mehr als 450 Unternehmen vor dem Start als Gründungsmitglieder registriert.

