Der Börsenstart von Engel & Völkers Digital Invest ist geglückt. Ein Kursfeuerwerk blieb am Dienstag jedoch aus. Die Immobilien-Schwarmfinanzierungs-Plattform sammelte mit ihrem Sprung aufs Frankfurter Parkett einen mittleren einstelligen Millionen-Betrag ein, der in das weitere Wachstum des Unternehmens fließen soll.Der Emissionspreis lag mit 14 Euro in der Mitte der Preisspanne, die von 13,50 bis 14,50 Euro reichte. Den ersten Kurs markierten die Papiere bei 13,97 Euro und damit leicht unterhalb ...

