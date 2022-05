In den vergangenen zwei Jahren wurde ein nicht zu erwartender Anstieg an Unternehmenskrediten verzeichnet. Was sind die Gründe dafür? - von Robert Steininger* Während die Prognosen für Banken zu Beginn der Corona-Pandemie noch recht düster aussahen und das Kreditwachstum bereits lange Zeit stagnierte, bewirkte die Corona-Krise einen gegenteiligen Effekt: Unternehmenskredite erfuhren einen echten Aufschwung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...