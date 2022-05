Der Vermögensverwalter Aubrey Capital Management geht mit seinem Flaggschiff-Fonds in Deutschland an den Start. Der Aktienfonds mit einem Volumen von 371 Mio. US-Dollar (Stand: 31.03.2022) investiert ausschließlich in Schwellenländer Der in Edinburgh ansässige Vermögensverwalter Aubrey Capital Management hat seinen Flaggschiff-Fonds, den Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund (ISIN LU1177491690), nun auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Damit startet Aubrey Capital Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...