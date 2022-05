Volle Fahrt bei Pfizers Q1-Umsätzen 2022 - Wertentwicklung von Open End-Turbo-Optionsscheinen simulieren

Werbung



Der amerikanische Konzern präsentiert seine Comirnaty-geboosterten Zahlen. Außerdem dabei: Der Open End Knock-out-Rechner von HSBC.



S&P-500© Mitglied und amerikanischer Pharmariese Pfizer hat seinen Geschäftsbericht für das erste Quartal 2022 vorgestellt. In der Quartalsbilanz sticht eine Zahl besonders hervor; der Umsatz wuchs um 77% auf 25,7 Milliarden US-Dollar an im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ohne den mit BioNTech zusammen entwickelten Impfstoff sowie die eigen entwickelte Covid-Medizin Paxlovid wären dies nur 2%. Der Gewinn wuchs um 61% auf 7,86 Milliarden US-Dollar an.

Starke Wachstumszahlen, welche eventuell schwer zu toppen sein können. Denn die Nachfrage nach Impfstoffen war laut dem internationalen Pharmaverband IFPMA gesättigt und es herrsche ein Überangebot. Pfizer Chef Bourla hingegen möchte bis Herbst einen an mehrere Varianten angepassten Impfstoff liefern, um somit das Produkt modern - und die Nachfrage aufrechtzuhalten.





