Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und sie könnte sich noch verschärfen. Zumindest dann, wenn es nach Todd Horwitz, Chefmarktstratege von BubbaTrading.com geht. "Aufgrund der Ereignisse in Russland und der Ukraine werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich eine Nahrungsmittelknappheit haben, denn diese beiden Länder liefern 30 Prozent der Weizenernte", prognostiziert er."Mutter Natur spielt in den Vereinigten Staaten nicht mit, nachdem sowohl Australien als auch Brasilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...