Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Technologiewerte präsentierten sich gestern an der Wall Street von ihrer starken Seite. Zumindest zum Handelsende hin. Der Nasdaq 100 legte um 1,72 Prozent zu. Zum Vergleich: Der Dow Jones schloss 0,26 Prozent im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nutrien, Pfizer, Biogen, Expedia, Booking Holdings, AMD und Nvidia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.