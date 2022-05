Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank halten sich die Anleger an den amerikanischen Märkten vorerst bedeckt. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite pendeln dabei vor Beginn der Präsenzbörse um ihre Vortagesschlusskurse. Derweil hält die Flut an Q1-Zahlen an der Wall Street auch in dieser Woche an. Vor Börsenbeginn öffneten unter anderem Pfizer und Nutrien die Bücher, nach Ende der regulären Sitzung wird der Chiphersteller AMD über die drei Monate bis Ende März berichten.Alle aktuellen Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...