Der US-amerikanische Kosmetikkonzern hatte die Prognose erst im Februar angehoben. Nun wurde der Ausblick wieder gesenkt.



Statt 13 bis 16 % Wachstum sind in diesem Geschäftsjahr 7 bis 9 % möglich, davon rein organisch 5 bis 7 %. Die herbe Quittung dafür: vorbörslich - 9,9 % auf 234,83 $.



Noch im 3. Fiskalquartal liefen die Geschäfte gut: Beim Gewinn wurde der Konsens mit 1,90 $ um 23 Cent übertroffen, der Umsatz lag mit 4,24 Mrd. $ (+ 9,8 %) rund 80 Mio. $ unter dem Ansatz der Analysten. Inzwischen wirken sich Inflation und Lieferkettenprobleme negativ aus. Lockdowns in Shanghai haben die dortige Logistik des Konzerns stark beeinträchtigt. Die wiederaufgenommene Zahlung einer Dividende wird beibehalten, im Juni erhalten die Aktionäre 0,60 $ je Aktie, die Dividendenrendite erreicht 0,9 %.



Die Kurskorrektur begann für ESTÉE LAUDER vor fünf Monaten. Am 3. Januar wurde das Allzeithoch bei 374,20 $ markiert. Den Abwärtstrend definierten Tagestiefs vom 24.01. (283,54 $) und 14.03. (248,42 $). Heute kommt eine dritte Negativsäule hinzu.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



