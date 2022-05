Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und nun die aufkommende Stagflationsangst sorgt an den Börsen für Ungemach. Breit aufgestellte Konzerne konnte sich bisher aber gut halten. So auch der heutige Charttechniker-Kandidat, der nun sogar eine neue Rally einläuten könnte. So sollten Sie sich jetzt platzieren.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In der neuen Ausgabe des Charttechnikers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...