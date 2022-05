Der DAX kämpft mit einem schwachen Monatschart. Das ist insofern unüblich, da normalerweise am ersten Tag frisches Geld an die Börsen gelenkt und in Aktien angelegt wird. Nimmt das Interesse an der Aktienanlage ab? Aktuell geht es vorranging um die 14.000 Punkte Marke. Im Hintergrund blicken die Marktteilnehmer bereits in die USA, wo es schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...