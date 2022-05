DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburg, 03. Mai 2022



ABOUT YOU Awards goes Europe: Die AYAs 2022 feiern international Premiere und finden erstmals in der Fashion-Metropole Mailand statt

Am 26. Mai 2022 werden die ABOUT YOU Awards an die einflussreichsten Digital Creator Europas verliehen

In Mailand vor Ort: 1.500 geladene Gäste, darunter bekannte Influencer und internationale Stars wie die Schwestern Chiara und Valentina Ferragni, die TikToker Khaby Lame, Younes Zarou uvm.

Verlängerung durch eine breit angelegte Social Media Kampagne via Instagram, TikTok, Twitch und YouTube

Insgesamt 50 Digital Creator und ein special 'Idol Of The Year' sind für den ABOUT YOU Award nominiert

Ausgezeichnet wird in fünf Kategorien: Empowerment, Style, Entertainment, Live und Digital Creation

Start des Votings für die Community ist am 16. Mai 2022, zusätzlich stimmt eine internationale Expert*innen Jury über die Nominees ab

Deutschlands größte und spektakulärste Award Show für Social Media und die Gen Z betritt erstmals internationales Parkett: Am 26. Mai 2022 finden die ABOUT YOU Awards in der Fashion-Metropole Mailand statt und richten sich damit noch internationaler aus. Der Ansatz bleibt dabei gleich: Die ABOUT YOU Awards verfolgen eine konsequente Social First Strategie und zeichnen herausragende Digital Creator für ihre Inspiration, ihr Messaging und ihre beeindruckende Kreativität aus. Im Fokus der ABOUT YOU Awards stehen relevante Persönlichkeiten, die ihre eigene Reichweite nutzen, um wichtige Impulse zu setzen und nachhaltige Veränderung voranzutreiben. Insgesamt 1.500 geladene Gäste aus über 20 europäischen Ländern werden die Verleihung in Mailand verfolgen. Darunter bekannte Influencer und internationale Stars wie u.a. die Schwestern und Unternehmerinnen Chiara und Valentina Ferragni, die TikToker Khaby Lame und Younes Zarou und viele mehr.

"Mit den ABOUT YOU Awards wollen wir unsere Internationalisierung stärken, eine noch breitere Zielgruppe erschließen und unsere internationale Reichweite weiter ausbauen. Unser Fashion Online Shop ist bereits in 26 europäischen Ländern aktiv - das soll sich auch bei unseren Events widerspiegeln", so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU. Für die Internationalisierung der ABOUT YOU Awards ist Italien, als wichtiger und zentraler Markt in Europa und Mailand als prestigeträchtige Stadt in der Fashion-Branche, das richtige Umfeld für den Auftakt der ersten internationalen ABOUT YOU Awards, die zukünftig in den größten Metropolen Europas stattfinden sollen. Bereits im letzten Herbst zog der Fashion Online Shop mit einem sehr uniquen Event in Mailand internationale Aufmerksamkeit auf sich und feierte seinen erfolgreichen Launch in Italien.

Nicht nur der internationale Austragungsort ist neu, auch das Konzept der ABOUT YOU Awards denkt das Genre "Award Show" komplett neu. Das Live-Event schafft eine allumfassende Experience, in dem die Gäste vor Ort an erster Stelle stehen. Das dezentralisierte Konzept ermöglicht damit auf der gesamten Fläche der Venue über den Abend hinweg eine ständige Transformation und passt sich den Bedürfnissen der Gäste an.

Für das erste internationale Voting wurde im Vorfeld nach den relevantesten und einflussreichsten Digital Creator Europas gesucht und gemeinsam mit Expert*innen der Branche aus den jeweiligen Ländern eine Top 10 Liste zusammengestellt. Vom 16. bis zum 26. Mai 2022 kann die Community über www.aboutyou-awards.com für ihre persönlichen Favorit*innen abstimmen und so gemeinsam mit der internationalen Jury, bestehend aus 13 namhaften Social Media-Expert*innen aus ganz Europa, die Gewinner*innen der ABOUT YOU Awards 2022 küren. Abgestimmt werden kann in insgesamt fünf Kategorien: Empowerment, Style, Entertainment, Live und Digital Creation. In der weiteren Kategorie wird das diesjährige 'Idol Of The Year' mit dem ABOUT YOU Award ausgezeichnet. Die 50 Nominees aus ganz Europa, werden mit dem Start des Votings am 16. Mai 2022 bekannt gegeben.

Die ABOUT YOU Awards werden durch eine breit angelegte Social Media Kampagne unterstützt und auf allen ABOUT YOU-Kanälen, wie Instagram, TikTok, Twitch und YouTube verlängert. So können Fans und Follower*innen, die nicht vor Ort dabei sind, die Award Verleihung und zahlreiche Special Moments digital mitverfolgen. Das Live-Event wird unter strengster Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts und der vorherrschenden Covid-19 Regelungen zum Zeitpunkt des Events umgesetzt.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX Index aufgenommen.



Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212

Kontakt Investor Relations

Julia Stötzel | Investor Relations & Communications

julia.stoetzel.ext@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

