New York (www.fondscheck.de) - Viele Investments stehen derzeit auf dem Prüfstand, so die Experten von Pzena im Kommentar zum Pzena US Large Cap Value Fund (ISIN IE00BYNVGS7/ WKN nicht bekannt; C Acc EUR).Geopolitische ebenso wie makroökonomische Belastungsfaktoren - der Krieg in der Ukraine und die Unterbrechung der Lieferketten ebenso wie die rasant ansteigenden Inflationszahlen und die weitere Zinsentwicklung - würden viele Anleger veranlassen, ihre Portfolios neu zu ordnen und in aussichtsreichere Investments umzuschichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...