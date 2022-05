Der Paderborner Speicherhersteller Intilion hat für seine Groß- und Gewerbespeicher offene Schnittstellen entwickelt, mit denen sich die Systeme standardisiert an Ladesäulen anbinden lassen. Stromnetz Hamburg wird die Intilion-Speicher in diesem Jahr in sein intelligentes IT-Backend für Elektromobilität namens eRound integrieren. Das 2019 gegründete Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochterfirma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...