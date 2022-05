Welche Fonds wurden von Smartbroker-Kunden im April am meisten gehandelt? Hier die Monatsauswertug der zehn Meistgehandelten. Top-Ten.

Im Vergleich zum März haben im April Platz eins und zwei die Position getauscht: Arero - der Weltfonds führt die Top-Ten an und Global Portfolio One (I1T) folgt jetzt.



Neu im Ranking sind der Deka-Immobilien Europa an achter und GLS Bank Aktienfonds A an neunter Stelle.



Der BIT Global Fintech Leaders R-I kletterte vom fünften auf den dritten Platz im April.



Die April-Top-Ten der meistgehandelten Fonds des Smartbrokers:



1. Arero - der Weltfonds



2. Global Portfolio One (I1T)



3. BIT Global Fintech Leaders R-I



4. Dirk Müller Premium Aktie R-I



5. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R



6. Global Internet Leaders 30 R - I



7. Grundbesitz Europa RC



8. Deka-Immobilien Europa



9. GLS Bank Aktienfonds A



10. AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0009809566,DE0009807008,LU0323578657,LU0360863863,DE000A1W2CK8,DE000A111ZF1,LU1548497186,AT0000A2B4T3,DE000A2N8127,DE000A2QJLA8